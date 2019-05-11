أعلنت اليوم، صحيفة "الجريدة" السودانية، أن الرئيس السابق عمر البشير اعترف بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد احتجاجات شهدتها البلاد منذ ديسمبر، وذلك من خلال موقعها الرسمي على "فيس بوك".

وذكرت الصحيفة في عنوانها الرئيسي اليوم ، أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه، قائلا: "أصابتنا دعوة المظلوم"، وأقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

وأوضحت "الجريدة" أن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي، كما كان البشير في حالة نفسية سيئة في أثناء التحقيقات، قائلاً: "لا شك أنه خلال الثلاثون عاما هنالك مظلمون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".

ووجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، في 2 من مايو الجاري، استجوابًا للرئيس السوداني السابق عمر البشير، في دعوى جنائية حملت رقم 40 لسنة 2019 بالمواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما أفادت به قناة "العربية".

وكانت الحكومة الانتقالية أودعت الرئيس السابق عمر البشير في سجن كوبر بعد أيام من عزله، في 11 أبريل الجاري، على خلفية احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.