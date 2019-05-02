قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المجلس العسكري لا ينسب الشبهات للأشخاص ولكنه يسير وفق ملفات وأوراق تؤكد فساد بعض أفراد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، حيث تم التوصل لعدد من الملفات المتعلقة بالفساد.

وأضاف "دقلو"، خلال استضافته بلقاء خاص على فضائية "سكاي نيوز"، أن المجلس سيعلن للمواطنين قريبا ملفات فساد طالت عدد كبير من الشخصيات والشركات وتم التوصل لأوراق تثبت ذلك، موضحا أن المجلس العسكري جزء من المعتصمين وشريك هام في الحراك الخاص بهم ولذا وقفت القوات المسلحة معهم "أحنا شريك أصيل في الحراك".