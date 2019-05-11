شنّت مديرية أمن الجيزة حملات على البؤر الإجرامية في المحافظة، أسفرت عن ضبط 31 متهمًا في قضايا الإتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وتبيّن من الفحص أنّ المقبوض عليهم متهمون في قضايا تعاطٍ وإتجار وحيازة مواد مخدرة، كما ضبط بحوزة المتهمين أسلحة بيضاء وبندقيتين آليتين وبندقية خرطوش.

كما شنّت مديرية أمن الجيزة حملات مرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإزالة الإشغالات والعمل على توفير سيولة الحركة المرورية.

وحررت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، 5 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.