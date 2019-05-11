نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعد بيت ثقافة نويبع ورشة مواهب لاكتشاف الموهوبين في الرسم من رواد الموقع.

كما عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تكنولوجيا بنادي تكنولوجيا المعلومات بالأقصر بعنوان "الاستخدام الأمثل للإنترنت"، بحضور عدد من رواد النادي، وتطرقت المحاضرة لمفهوم وتعريف شبكة الإنترنت، وأهمية استخدامها طرق الاستخدام الأمثل للشبكة العنكبوتية.

كما أقام قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة تثقيفية بعنوان "العمل عباده"، تناولت تعريف العمل وأهمية العمل للفرد والمجتمع، وتأثير العمل على الاقتصاد وتقدم وازدهار الوطن وضرورة إتقان العمل وأن العمل عبادة.