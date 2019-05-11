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النيابة تواصل التحقيق في "رشوة حي وسط الإسكندرية"

النيابة تواصل التحقيق في "رشوة حي وسط الإسكندرية"

ضبط صاحب محل أقمشة متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بـ"مليون ريال سعودي"

ضبط صاحب محل أقمشة متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بـ"مليون ريال سعودي"

البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا في زيارة رعوية وعلاجية

البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا في زيارة رعوية وعلاجية

مسؤول يمني: الانسحابات الحالية في الحديدة "مسرحية" و غير متفق عليها

مسؤول يمني: الانسحابات الحالية في الحديدة "مسرحية" و غير متفق عليها

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان

اليوم.. الحكم في قضية رشوة بقيمة 3.5 ملايين جنيه بأحد البنوك

اليوم.. الحكم في قضية رشوة بقيمة 3.5 ملايين جنيه بأحد البنوك

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للمحبين طرق.. «فوه» مدينة الـ365 مسجداً تنشد الراحة «فى حضرة الأوليا».. ودسوق مهد أقطاب الصوفية

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