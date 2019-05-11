احترق جهاز عروس في شقة بالمنصورة، اليوم، إثر نشوب حريق غير معلوم سببه في إحدى الشقق بمنطقة كفر البدماص بالدقهلية، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الشقة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم ثان المنصورة، بنشوب حريق في شقة بالدور الأرضي بالمنزل رقم 32 بشارع المرسي حبيب بكفر البدماص.

انتقلت سيارات الإطفاء، إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنزل وبالفحص تبين أن سبب الحريق غير معلوم ونتج عنه احترق جهاز عروسة بأحد غرف الشقة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية