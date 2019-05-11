البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا في زيارة رعوية وعلاجية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، متجها إلى ألمانيا في زيارة رعوية وعلاجية ضمن برنامج الرحلات الباباوية الخارجية، التي تبدأ في الفترة ما بين عيدي القيامة والعنصرة، من كل عام.

وقالت مصادر بالمطار، لـ"الوطن"، إنه جرى إنهاء اجراءات سفر البابا من استراحة كبار الزوار على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 787 المتجهه إلى ميونخ بألمانيا.

وكانت مصادر كنسية، صرحت أن البابا تواضروس سيلتقي طبيبه الألماني الذي أجرى له جراحة حقن الظهر العام الماضي؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية ثم يدشن كنيسة قبطية جديدة بألمانيا، ويلتقي شعب الكنيسة.