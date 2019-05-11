أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، أن غرفة العمليات والطوارئ لم تتلق أي شكاوى رسمية من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عقب أداءهم لامتحانات نهاية العام على مستوى كافة اللجان بقرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 70 ألفا و615 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في 372 لجنة على مستوى المحافظة مقسمين إلى 361 لجنة حكومية و5 لجان خاصة و6 لجان لغات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه وجه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلاب أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

كما شدد وكيل الوزارة، على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، مطالبا بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

كما وجه بأهمية التحقق من شخصية كل من يعمل داخل اللجنة، والتحقق من شخصية الطالب عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، ويمنع تماما خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، موصيا مديري العموم بكتابة تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان.