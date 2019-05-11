أجرت عالمة اجتماع تركية بارزة، تدعى أزجي يوسف أوغلو، دراسة حول أوضاع المعتقلين والمسجونين بأحكام السجن المؤبد، قائلة: "هناك ما لا يقل عن 3 آلاف معتقل في تركيا داخل الحبس الانفرادي".

وأرجعت يوسف أوغلو، تلك الأرقام إلى المقارنة، التي أجرتها بين البيان الأخير لوزارة العدل، بتاريخ 21 فبراير 2014، والبيان الصادر عن النيابة العامة في سبتمبر 2018، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأشارت إلى أن تقرير وزارة العدل في عام 2014، كشف، أن هناك 1453 سجينا في الحبس الانفرادي، من بينهم 126 مسجونًا بتهمة الإرهاب، و1327 بتهم قضائية أخرى، لافتة إلى أن تقرير النيابة العامة في عام 2018 كشف أن هناك 700 شخص حكم عليهم بالسجن المشدد المؤبد في إسطنبول فقط.

وبحسب عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان، ونائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي يقوم بعمل دراسات مكثفة حول تحسين أوضاع السجون في تركيا، فقد شهدت أعداد السجناء المحبوسين في السجون الانفرادية زيادة كبيرة جدًا بعد حالة الطوارئ.

وعلّق جرجرلي أوغلو على تلك الزيادة، قائلاً: "قد يتأخر نقل السجين المريض إلى المستشفى لمدة 6 أشهر، من شدة الازدحام داخل السجون".

وأضاف: "وبحسب القوانين فإنه من الممكن أن يتم حبس السجين في الحبس الانفرادي لمدة أقصاها 20 يومًا، تنفيذا للعقوبات التأديبية. ولكن لدينا علم أن هناك من يقبعون في الحبس الانفرادي منذ 25-26 شهرًا، يتم دهس حقوق الإنسان داخل السجون بأيادي الدولة".

جدير بالذكر أن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، أصبحت محل انتقادات دولية واسعة ، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ طويلة، واعتقال عشرات الآلاف في ظروف قاسية.