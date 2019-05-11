توفي مراقب أثناء مباشرة عمله في المراقبة على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية داخل إحدى اللجان في مدرسة بمركز الزقازيق إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال السيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن المديرية تلقت إخطارا يفيد بتعرض "أحمد زهران" مشرف نشاط بمدرسة كفر محمد حسين بإدارة شرق الزقازيق التعليمية لأزمة صحية أثناء مباشرة عمله في الإشراف ومراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية داخل لجنة بمدرسة الزنلكون الإعدادية الكائنة بقرية الزنلكون بمركز الزقازيق.

وأضاف أنه جرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المراقب إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة له إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.