زيارة مفاجئة.. الجزار يتفقد وحدات إسكان جمصة: لا نقبل بالمستوى السيئ

زار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة جمصة، بالدقهلية، عقب تفقده لمشروع محور 30 يونيو.

وأعرب الوزير عن استيائه الشديد من سوء مستوى التشطيب الداخلي للوحدات السكنية بالمشروع، والتشطيب الخارجي للعمارات.

ووجه وزير الإسكان بضرورة معاينة جميع الوحدات بالمشروع، وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على أعلى مستوى يليق بالمواطنين المستحقين للوحدات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: "لا نقبل أبدا بهذا المستوى السيئ من التشطيب، ولا نرضى بتسليم الوحدات للمواطنين بهذا الشكل".

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تضع حجم استثمارات ضخمة في مشروع الإسكان الاجتماعي، من أجل توفير وحدات سكنية حضارية بمستوى لائق بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، لذا فلن نسمح بهذا المستوى السيئ من التشطيب، موضحا أنه سيجري زيارة أخرى للموقع خلال شهر، من أجل متابعة ما تم تنفيذه من تعديل لأعمال التشطيبات.