قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم تسليم 520 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بالحى الثامن، بينما يجرى تنفيذ 26448 وحدة سكنية (1102 عمارة) بالمشروع، بالمدينة، وبلغت النسبة الإجمالية للتنفيذ 80%.

وأضاف «عمران» خلال جولته، وليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، اليوم، بحضور صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، وكمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تسليم 805 وحدات سكنية للفائزين بها، بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، من إجمالى 2136 وحدة (89 عمارة) جارٍ الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى، بينما يتم بالمرحلة الثانية بالمشروع تنفيذ 3024 وحدة سكنية (126 عمارة).

وأوضح أنه جارٍ أيضاً تنفيذ 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، وبلغت نسبة الإنجاز 81%، كما يتم تنفيذ 3120 وحدة (130 عمارة) بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 50%، بجانب تنفيذ عدد من المبانى الخدمية بالمدينة، وتشمل مدارس، ومستشفيات، ومراكز شباب، ومراكز طبية وتجارية، وغيرها، لخدمة سكان المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمدينة.

«عمران»: نسبة التنفيذ بلغت 80%.. و«بدوى»: ترخيص 100 سيارة «7 راكب» للنقل الداخلى فى «برج العرب»

فى سياق آخر، أكد عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم عقد اجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء، ومندوبى إدارة مرور الإسكندرية، للتنسيق، وبدء الخطوات التنفيذية لترخيص 100 سيارة فان «7 راكب»، و100 سيارة تاكسى أجرة، للنقل الداخلى بالمدينة، طبقاً للموافقة التى تم أخذها من محافظ الإسكندرية.

وأوضح «بدوى»، فى بيان، اليوم، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توفير منظومة نقل داخلى تليق بمدينة برج العرب الجديدة، لتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، وتشجيعهم على الإقامة بها.