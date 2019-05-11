تأجيل استشكال استمرار تنفيذ حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة لـ 18مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الاستشكال المقام من المحامي حسين المطعني، يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، والمتضمن إلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، لجلسة 18 مايو الجارى.

واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، كلًا من وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.