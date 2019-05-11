عرض الرئيس السابق لزيمبابوي روبرت موجابي ممتلكاته للبيع في مزاد علني من أجل تسديد ديونه، ومن بين معروضاته" 4 سيارات من نوع بيك ٱب، وحاصدات، و10 جرارات، وجرافة".

وقد جرى الإعلان عن معروضات موجابي من طرف ممثل دار المزاد، رابي أوكوشينز، ونشرتها عدد من وسائل الإعلام المحلية في زيمبابوي.

ويملك موجابي العديد من الحقول الزراعية، في مخالفة للقانون الذي يحظر على أي مواطن ملكية أكثر من حقل زراعي".

وحكم موجابي زيمبابوي منذ استقلالها عن المستعمر البريطاني عام 1980 إلى غاية العام 2017، حيث قدم استقالته تحت ضغط الجيش، وفقا لما ذكرته وكالة "أخبار" الموريتانية.