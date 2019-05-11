أكد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذى رأسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة، للجنة الحكومية المُشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، والتى تضم فى عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو صاحب هذا الإنجاز التاريخى الذى أصبح حديث العالم كله.

وأوضح "السويدي"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن لجنة الطاقة والبيئة ستوجه الدعوة لوزير البترول، وللجنة الحكومية، لاستعراض استراتيجية المشروع، بعد أن تنتهى اللجنة من إعدادها وصياغتها فى صورتها النهائية.

وأشار إلى أن لجنة الطاقة بالبرلمان سبق وأكدت أن مشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة، يعد واحدا من أهم المشروعات القومية العملاقة التى تنجزها مصر فى عهد الرئيس السيسى، مشيدا بسياسة اللجنة الحكومية والتنسيق والعمل المشترك بين جميع الوزارات المعنية لإنجاز هذا المشروع الكبير.

ولفت السويدى إلى ان لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ستتابع جميع الخطوات والإجراءات التى تقوم بها اللجنة الحكومية التى تشارك فيها كل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة، بما يستلزم تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات من أجل تذليل أي تحديات أو صعاب قد تواجه آليات التنفيذ وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها، ضمانًا لسرعة إنجاز هذا المشروع القومي الذى يتسم بمردود كبير على مصر على المستويات كافة.

وتحدث عن أن هذا المشروع التاريخى سيسهم بقوة وفاعلية في تعظيم دور مصر الإقليمى سياسيًا واقتصاديًا، ودعم دورها كلاعب رئيسى في مجال الطاقة بالمنطقة، خاصة وأنها تمتلك بنية أساسية قوية في مجال الغاز والبترول، ومؤهلة حاليًا للبدء في تعظيم استخدامها لتحقيق مردود اقتصادى كبير لصالح اقتصادها وللمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها.