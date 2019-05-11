الجزار في جانب من الجولة في مشروعات المنصورة الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد رجب المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

جاء ذلك عقب تفقده التشغيل التجريبي لمحور 30 يونيو، وزيارته المفاجئة لمشروع الإسكان الاجتماعي في جمصة.

وبدأ الجزار، زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث يجرى الانتهاء من الكورنيش الشرقي بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م، إلى 48%، موجها بتشغيل الخدمات والاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، حتى يستطيع المواطنون الاستمتاع به في موسم الصيف المقبل.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، ومنها جامعة المنصورة، مؤكدا على الالتزام بأعلى جودة في أعمال التشطيبات.

كما تفقد مشروعي "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، حيث المهندس أوضح محمد رجب رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 79%، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة 468 عمارة بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55%.

وتفقد أيضا منطقة الفيلات، والتي يجرى بها تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ 17%.

وأصر العاملون على التقاط صورة تذكارية جماعية مع الوزير، الذي حثهم على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

ومن جهته أشار المهندس محمد رجب المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه جرى عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلي، وبلغت نسبة تنفيذها 17%.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة التنفيذ 10%، و8 أسواق تجارية، وتخطت نسبة تنفيذها 40%، ومركز طبي، وبلغت نسبة تنفيذه 18%.

وأوضح أنه جارٍ الإعداد للبدء في تنفيذ كلية القانون الدولي، وكلية العلوم الهندسية بجامعة المنصورة، والتي تبلغ مساحتها 67 فدانا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 مترا من المرحلة الأولى، وتضم الجامعة (كليات القانون الدولي، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الهندسة، العلوم الطبية، الصيدلة، الأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعي – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض).

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق، حيث بلغت نسبة تنفيذ الطرق (80% للفرمة الترابية – 10% لطبقة الأساس)، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحي 30%، وشبكات صرف الأمطار 20 %، موضحا أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فدانا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجاري تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فدانا.