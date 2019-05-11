ضبط طن أرز منتهي الصلاحية في بورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت مدير المديرية من ضبط طن أرز منتهى الصلاحية داخل إحدى المحلات بحى الشرق ببورسعيد، كانت حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة، تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية.

وشارك فيها محمد النجدي مدير إدارة الرقابة، والمهندس خالد فهمي رئيس الرقابة، وإبراهيم الدهري، وإبراهيم المصري، وأشرف الداودي، وتمكنت من ضبط ومصادرة طن أرز مبعأ منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الأدمي داخل إحدى المحلات بنطاق حي الشرق.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.