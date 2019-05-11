يرتبط شهر رمضان بالتجمعات العائلات والأصدقاء وعزومات الإفطار، ومع تعدد المطاعم التي تقدم أصناف وأنواع متعددة للإفطار في رمضان، يفضل البعض المطاعم التي تقدم طعام شرقي، بعيدًا عن عزومات الأكل التقليدية.

وتستعرض "الوطن" 5 مطاعم التي تقدم إفطار شرقي في رمضان وأسعارها على النحو التالي:

خيمة ياميش كيان

تقدم "كيان" إفطار شرقي "أوبن بوفيه" على النيل مباشرة بسعر 200 جنيه للفرد، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية والفروت سلاط وطاجن أم علي والعصائر والمشروبات، توجد الخيمة في مركب البلو نايل بشارع السرايا في الزمالك.

بيت زمان

الإفطار في بيت زمان "أوبن بوفيه"، يقدم خلاله مجموعة متعددة من الأصناف الشرقية مثل المحاشي والملوخية والمسقعة والمكرونة بالبشاميل، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية والسلطات والمشروبات الرمضانية، وتتجدد قائمة طعام البوفيه كل أسبوع.

بيت زمان له فرعان في المنيل والتجمع، ويبلغ سعر الفرد 210 جنيهًا.

كبابجي ستوديو مصر

يقدم المطعم بجانب المشويات عدد من الأصناف الشرقية في "أوبن بوفيه" مثل المحاشي والجلاش والمسقعة والسجق، بالإضافة إلى الشوربة والسلطات والعصائر والحلويات الشرقية، يبلغ سعر الفرد 250 جنيهًا شامل الخدمة والضريبة، المطعم له أفرع في الزمالك و6 أكتوبر وكايرو فيستفال سيتي، وهليوبوليس والأزهر بارك وبورتو كايرو مول بالقاهرة الجديدة.

درب شكمبة

يقدم درب شكمبة أكل شرقي وبيتي وشعبي وطواجن، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية، مثل السوبيا والتمر والدووم، كما يقدم المطعم بجانب الطعام براد الشاي والقهوه والسحلب، وتتراوح أسعار وجبات الإفطار بين 120 و125 و140 و150 و225 جنيهًا، المطعم له 3 أفرع في المهندسين والمعادي ومصر الجديدة.

تانجو كافيه

يقدم المطعم وجبات مميزة من الأكل الشرقي مثل الطواجن والمشاوي والمحاشي، بالإضافة إلى الحلويات والمقبلات والمشروبات الرمضانية، ويبلغ سعر الفرد 185 جنيهًا، ويقع المطعم بالسوق الشرقي في الرحاب.