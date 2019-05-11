أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توريد 298 ألفًا و712 طنًا و661 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، منذ انطلاق موسم حصاد القمح، لافتا إلى أن إجمالي الكمية الموردة حتى أمس بلغت 22940 طن، و686 كيلو ليصبح إجمالي ماتم توريده 321653 طنًا و347 كيلو

وأكد الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد 12 نقطة تجميع، و4 نقط، مشيرًا إلى إعداد خطة متكاملة موضح بها مساحات المنزرعة قمحًا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الاقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لاحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد.

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ علي المحصول من الهدر والتلف، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ 389 ألفًا و690 فدانًا.