إحالة 8 أطباء بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق في كفر الشيخ

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 8 أطباء بمستشفى مطوبس المركزي للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، حيث تضمن أيضاً وبالمرور انتشار الهيش والبوص بأماكن كثيرة داخل حديقة المستشفى وبجوار مبنى العناية الجديد وخلف مبنى الإدارة الصحية وخلف مبنى الغسيل الكلوي.

كما لاحظ فريق المتابعة، وجود قمامة "مستلزمات طبية مستخدمة" بأماكن عديدة بالمستشفى "سرنجات مستعملة وجونتيات وحفاضات أطفال"، وجود توصيلات لكابل الكهرباء مكشوف، وجود الكثير من بواط الكهرباء بدون غطاء داخل المستشفى، سوء حالة السباكة بحمامات المستشفى، انتشار القطط داخل أقسام المستشفى وكذلك الحمامات.

كما تلاحظ سوء حالة الاسرة بالأقسام الداخلية حيث ان بعضها مكسور والبعض الاخر بدون مراتب، وجود بعض بيارات الصرف الصحي بدون أغطية أو متهالكة ويجود طفح لمياه الصرف الصحي بجوار مبنى الغسيل الكلوي، تلاحظ وجود النفايات الطبية المتراكمة بجوار المحرقة، تهالك العديد من الكراسي الخاصة بنقل المرضى، بعض الكشافات الانارة متهالكة ومتساقطة وتحتاج للصيانة.

وتلاحظ عدم وجود أماكن انتظار للمرضى بالمستشفى، ووجود ازدحام شديد أمام غرفة العمليات، ومستوى النظافة بوجه عام بالمستشفى سيء جدًا، وبخصوص كابل الكهرباء الخاص بالعناية والحضان بالمستشفى تبين أن الكابل ملحوم ومتروك وسط الحشائش مما يعرضه للتلف مرة اخرى ويشكل خطورة، وأن الديزل الخاص بالتشغيل لحظة انقطاع الكهرباء قديم جدا وكتير الاعطال ولا يفي بحاجة المستشفى وقت حدوث أي طارئ، وجود دراجة نارية داخل وحدة الغسيل الكلوي بجوار الماكينات.

وأظهر التقرير أنه بالمرور على بعض الاقسام بالمستشفى تبين أن قسم الحضان يوجد به 20 حضان منهم حضانات معطلين فضلًا عن جهاز التنفس الصناعي معطل، التعقيم يوجد 3 ماكينات تعقيم منهم ماكينة معطلة، قسم الغسيل الكلوي به 28 ماكينة منهم 4 معطلين، جهاز الأشعة التليفزيونية معطل والقسم بحاجة الى جهاز اشعة الديجيتال وجهاز اشعة مقطعية، يوجد نقص شديد في المستلزمات الطبية بالمستشفى، ويوجد نقص في بعض الادوية، وذلك لتقرير المتابعة - وفقًا لتكليفات المحافظ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل الصحة، بتشكيل لجنة فورًا لتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير والعرض، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المقصرين.