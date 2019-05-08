ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، معوقات تسليم القمح في الشون والصوامع وتذليل كافة المعوقات، وحل أي شكاوى ترِد إلى مديرية التموين أو مركز عمليات المحافظة بشكل فوري.

قال محافط كفر الشيخ، إنه جرى التبليغ عن مشكلة في صومعة سيدي سالم، والتأكد أن الصومعة تعمل بكفاءة حيث استقبلت أمس 939 طن قمح ولم تتوقف عن استلام القمح، وأن ما أُثير مجرد شائعة مغرضة، حيث إن ما حدث فقط وجود بلاغ عن سيارة بها قمح غير مطابق للمواصفات لذا جرى التدقيق بالتفتيش على جميع السيارات مما أدى إلى الازدحام.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد حبيب وكيل وزراة التموين، والمحاسب مصباح الشيخ مدير عام المتابعة التموينية بمكتب المحافظ.