مدحت العدل يشيد بأداء "دينا الشربيني" في "زي الشمس": نجمة من طراز رفيع

أشاد السيناريست والكاتب مدحت العدل، بأداء الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس"، الذي يعرض طوال شهر رمضان.

وغرد مدحت العدل عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "رغم أني لم أتابع مسلسلات هذا العام، إلا أن تعليقات الجمهور على أداء دينا الشربيني وجودة مسلسلها أجبراني على رؤية الحلقات بكاملها".

وأضاف العدل: "الحقيقة تثبت دينا الشربيني أنها ممثلة من طراز رفيع.. دينا نجمة للسنوات القادمة.. مبروك لكل فريق العمل".

وتدور أحداث مسلسل "زي الشمس"، حول نور التي تعيش صراع عائلي انعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها واندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون، تنطلق نور في أجواء غير مستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، مما يُفجر الكثير من المفاجآت.

ويشارك البطولة مع دينا الشربيني كل من جمال سليمان، أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، وأحمد مالك والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.