قال اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه تم تنفيذ 4 مشروعات مياه شرب وصرف صحي لخدمة سكان المركز وقراه.

وأكد الفحام، أنه جري وضع حجر أساس مشروع صرف صحي بقرية الكفاح، وقرية عثمان بن عفان، وتنفيذ مشروع محطة مياه شرب بقرية الشيخ مرزوق بتكلفة 6 مليون جنيه، وبقدرة 150 مترا مكعب/ساعة، ومحطة مياه شرب لقرية الخير والنماء بتكلفة 10 ملايين جنيه وتضخ بطاقة 2500 م3/اليوم ودخلت محطتا مياه الشرب الخدمة بالفعل، وتأتي المحطتان ضمن مشروعات الهيئة التي تغطي قرى المركز والتي بلغ عددها 5 محطات مياه، بالإضافة إلي استكمال شبكات صرف صحي المدينة وإقامة غابة شجرية وذلك بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بدأت تنفيذ مشروعي الصرف الصحي بقريتي الكفاح وعثمان بن عفان، ليدخلان الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى، تجهيز ميدان الشهداء بمدينة الفرافرة بمقاعد ومظلات وسلالم تركيب مطبات صناعي لخفض سرعة السيارات المارة للحفاظ على أرواح الأطفال مرتادي الميدان، حيث جرى الانتهاء من مشروع ميدان الشهداء بتكلفة 600 الف جنيه، ليعكس لمسة جمالية للمدينة.