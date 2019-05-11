تقدمت محافظة الإسماعيلية ببلاغ رسمي وشكوى ضد فضائية "القاهرة والناس" إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومحاسبة القائمين على تلك القناة ومحاسبة المسؤول عن الإساءة البالغة في حق المحافظة، ومحافظها، وذلك ردًا على ما نشرته تلك القناة فى برنامجها الساخر، حيث تناولت تلك النشرة المزعومة بث أخبار مسيئة ومغلوطة وغير حقيقية عن الإسماعيلية وعن محافظها ذكرا بالاسم "اسم المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة".

وأوضح بيان المحافظة، أن النشرة خرجت عن حدود اللياقة والأدب والمهنية من خلال ذكرها لألفاظ خادشة للحياء وعبارات بذيئة أساءت لشخص المحافظ وقيادات المحافظة ورموزها ومن قبلهم أهالى الإسماعيلية ومواطنيها الكرام ، الأمر الذي أثار حالة من السخط العام والاستياء الشديد فيما بين المواطنين، وخلق حالة من الفوضى العارمة وارتباك للرأي العام في كل وسائل التواصل الاجتماعي جراء هذا الموقف الغريب والغير مبرر.

ومن خلال ما ورد بالبلاغ، طالبت المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك القناة والبرنامج تحديدا ومحاسبة المسؤل لتكون تلك الحادثة عبرة لكل منبر إعلامي غير منضبط.