التقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالأئمة والإداريين المسجلين على منحة ماجستير من الأوقاف بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية اليوم السبت، بديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل الاستفادة بالمتميزين منهم إداريًّا في بعض الوظائف الإشراقية، أو معاونة القيادات بالديوان أو المديريات، أو ببعض المساجد الكبرى، وذلك بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون الوجه البحري.

وفي بداية كلمته رحب وزير الأوقاف بالأئمة والإداريين المسجلين على منحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، متمنيًا لهم دوام التوفيق، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد في مجال الدعوة، ومضاعفة الجهود في المجال العلمي والإداري، وخاصة في شهر رمضان.

كما أكد أن التميز والكفاءة هما القاسم المشترك بين الأئمة للترقي إداريًا ودعويًا، وأن المعيار الحقيقي في اختيار الأئمة للمساجد الكبرى والمواقع القيادية وغير ذلك هو الكفاءة، مشيرًا إلى الوزارة تعمل على رفع المستوى العلمي والثقافي للأئمة.