تبادل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الخميس، التهاني مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الإمام الأكبر، خلال اتصال هاتفي، عن خالص تقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد ولإخوانه أبناء الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، ساؤلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة للأزهر الشريف، وشيخه الإمام الأكبر، والجهود التي يبذلها الأزهر في نشر قيم التسامح والسلام.