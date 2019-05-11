انتحر شاب وفتاة بإحدى القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، بتناول حبوب حفظ الغلال السامة، بسبب رفض والديهما الزواج والارتباط ببعضهما.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بورود إشارة من المستشفى التعليمي، تفيد بوصول (محمد أ. ع.- 22 سنة) مصابا بتسمم فسفوري جراء تناول حبوب حفظ الغلال، لمروره بأزمة نفسية بسبب رفض عمه الارتباط بابنته (علا ع. ع.)، وتوفي متأثرا بإصابته.

وتبين من الفحص قيام الشاب المتوفي بتناول حبوب حفظ الغلال، فور علمه بوفاة ابنة عمه، بإلقاء نفسها من أعلى كوبري دسوق العلوي، وتوفيت بعد رفض والدها الارتباط بابن عمها، حيث قرر الشاب تناول حبوب حفظ الغلال للحاق بابنة عمه بعد 4 أيام من وفاة حبيبته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.