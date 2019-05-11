قررت نيابة ثان طنطا، إخلاء سبيل "أحمد.ح"، طالب ثانوي و3 من زملائه في واقعة إشعال النيران في قطة حتى الموت بطنطا، بكفالة 1000 جنيه.

وكانت النيابة استمعت لأقوال المتهمين الـ 4 في قيامهم بإشعال النيران في القطة حتى الموت أمام مستشفى الدلتا الدولي بطنطا، وذلك بعد أن دهستها إحدى السيارات، فقرروا إشعال النيران فيها مدعين إراحتها من الألم، وقاموا بتصويرها فيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وحضر المتهمين الـ 4، وسط حراسة أمنية، من أجل عرضهم على نيابة ثان طنطا، للتحقيق معهم، وبرفقتهم محامين للدفاع عنهم، وأولياء أمورهم.