البابا تواضروس يصل دوسلدروف في مستهل زيارته لألمانيا

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وصل مدينة دوسلدروف الألمانية، مساء اليوم، في زيارة رعوية تستمر حتى 20 مايو الجاري.

استقبل البابا بالمطار الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس، كريفلباخ، والكنائس التي حوله، بألمانيا، وعمدة دوسلدورف، وعدد من كهنة الكنيسة هناك.

وكانت الطائرة التي يستقلها البابا قد هبطت في مطار فرانكفورت كترانزيت، وكان في استقبال البابا في الترانزيت السفير خالد طه قنصل مصر بفرانكفورت الذي رافق البابا لدوسلدورف، ومعتز يوسف رئيس الطيران، والراهب القمص ديسقورس الأنطوني كاهن الكنيسة القبطية بميونيخ.

وبدأ البابا، اليوم، رحلة رعوية جديدة للكنائس القبطية بألمانيا استهلها بزيارة مدينة دوسلدروف، ويرافقه خلالها القمص انجيلوس اسحق، سكرتيره الشخصي، وكان في وداع البابا صباح اليوم بمطار القاهرة، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة.وترأس البابا منذ قليل صلوات العشية بكنيسة العذراء بدوسلدروف التي سيقوم بتدشينها صباح غدا الأحد.