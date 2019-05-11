تامر حبيب يدبر مقلبا لمذيعة "إينرجي": "ابقي راجعي أسئلتك الأول"

شارك السيناريست تامر حبيب في تدبير مقلب للمذيعة شهد الشعراوي، خلال حلقة اليوم من برنامج "المقلب مقلوب"، الذي يذاع على راديو "إينرجي" في رمضان.

المذيعة شهد الشعراوي كانت ضحية تامر حبيب، الذي اتفق مع وائل منصور مدير البرامج في "إينرجي" على أن يظهر طوال الحلقة ضيقه وانزعاجه من أسئلة شهد، لينفجر في نهاية الحلقة مع آخر سؤال ويترك التسجيل.

وائل منصور اشترط على شهد ألا تراجع الأسئلة وألا تعدل فيها، وأن تطرحها على تامر حبيب كما هي رغم أنها تتضمن أسئلة مستفزة، وفي السؤال الأخير، قالت شهد "في شائعات بتقول إن تامر حبيب بيتبع نظام غذائي معين عشان يخس ويعمل بعض الأدوار اللي مش بيعرف يعملها"، ليفقد تامر أعصابه ويرد "يعني إيه الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها كده؟ يعني هو أنا هخس عشان أظهر في السينما؟ هما التخان ملهمش مكان؟ ده منطق؟ ابقي راجعي أسئلتك قبل ما تسأليها، أنا هقوم أسيب الحلقة ومش مكمل".

وبعد كشف المقلب، بكت شهد الشعراوي، التي حاولت أن تحافظ على هدوئها والتعامل باحترافية مع الموقف، وعبرت عن حبها لتامر حبيب.

ويعرض برنامج "المقلب مقلوب" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساءً، حيث تتفق المحطة مع أحد المشاهير للظهور كضيف في حلقة على الراديو، لعمل مقلب في مذيع المحطة.