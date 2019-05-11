الإقبال يرفع أسعار السلع فى الأسبوع الأول من «رمضان»

ارتفعت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البلدية والدواجن وبعض المواد الغذائية، مع زيادة الإقبال على الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، فيما أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة، تقاريرها عن رصد حالة الأسواق فى القطاعات الأساسية، مؤكدة توافر السلع، وثبات أسعار أغلبها، وسط توقعات بتراجع الأسعار مع قدوم الموجة الحارة.

وتربّع «الليمون البلدى»، على رأس قائمة الخضر، التى ارتفعت أسعارها، حيث وصل سعر الكيلو فى الجملة إلى 30 جنيهاً، و45 قطاعى و«البامية» بسعر 33 جنيهاً للكيلو، و«ورق العنب» بأسعار تتراوح بين 8 و13 جنيهاً للكيلو، وفقاً لنائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، محمد نجيب، مؤكداً لـ«الوطن» أن «الموجة الحارة القادمة ستسهم فى زيادة الإنتاج وتراجع الأسعار».

من جانبها، أعلنت غرفة القاهرة، عن نتائج تقاريرها لرصد حالة الأسواق خلال الأسبوع الماضى، مؤكدة توافر جميع السلع، خاصة الأساسية، وثبات أسعارها، مع وجود ارتفاعات متفاوتة فى أسعار بعض المنتجات، مثل زيوت القلى، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، والزبدة المستوردة بـ 5%. وأشارت تقارير الغرفة إلى ارتفاع أسعار بعض البقوليات، وسجل سعر «الفول» ارتفاعاً بنسبة 5% والفاصوليا 20%، مع استقرار أسعار العدس واللوبيا، وزيادة المعروض منها، مؤكدة وجود وفرة فى اللحوم المستوردة، واستقرار أسعارها، بينما ارتفعت أسعار اللحوم البلدية ما بين 2 إلى 5 جنيهات، لكنها استمرت تتراوح بين 100 إلى 120 جنيهاً، باختلاف المناطق.

ويشهد قطاع الأسماك وفرة فى المعروض، وسط توقعات بثبات الأسعار فى يوليو وأغسطس المقبلين، بسبب طرح إنتاج المزارع السمكية، بينما ثبتت أسعار الياميش، رغم تراجع الكميات المستوردة. وأشارت شعبة الدواجن إلى زيادة كبيرة فى الأسعار، تتراوح بين 10 إلى 20% بسبب زيادة الطلب، ووجود مشكلات فى بعض مزارع الدواجن، متوقعة أن تستمر هذه الزيادات حتى نهاية الشهر.