طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الموظفين والعاملين في المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة عدم قراءة القرآن أثناء العمل، حيث يرى أن العمل يُعد فرضا وواجبا على الإنسان، بينما قراءة القرآن تأتي تطوعا، ولا يجوز شرعا أن يُزاحم التطوع الواجب.

وأضاف علام، خلال حواره في برنامج "الله أكرم"، والذي يُعرض على شاشة "cbc" طوال شهر رمضان، اليوم، أنه يجب على كل موظف الحرص على تخصيص وقت العمل لقضاء مهام العمل فقط، وتتُرك قراءة القرآن خلال ساعات العمل.

وأكد مفتي الجمهورية أن قضاء حوائج الناس في العمل يعد عبادة ، ولا يجوز تعطيل قضاء حوائج الناس بحجة التسبيح أو قراءة القرآن، فهذا يخُالف الشرع.