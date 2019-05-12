حاول "هشام" والذي يلعب دوره الفنان "حمادة هلال" في الحلقة الخامسة من مسلسله "ابن أصول" اكتشاف رجل يحاول مطاردته بعد رؤيته إياه خلال الحلقة الماضية في الكاميرا أثناء دخوله لفيلته، حتى أيقظ خاله وتوجه معه وهم ممسكين بمسدسات لغرفة الخادمة لرؤية ذلك الشخص.

ولم يجد الثنائي أى شخص، حتى ركض "هشام" لغرفته لإظهار ما رآه لخاله ولكن أيضا لم يجد أي شخص وصرخ بوجه الجميع عندما شعر بكونه مجنونا، وأتت والدته الفنانة "سوزان نجم الدين" مسرعة وأغمى عليها بسبب حزنها على ما طال نجلها وطلبوا طبيبا لها، وبعد شفائها دخل "هشام" بحالة اكتئاب وقرر البقاء بداخل الفيلا ولم يخرج طوال الحلقة.

وفي الحلقة، قام "جمال" أخو هشام الأكبر بسرقة كيلو ذهب وحصل على ما يكفيه جرعات لمواد مخدرة يتعاطاها ونجح في فتح باسورد هاتف "نعمة"؛ زوجة هشام سرا، واكتشف علاقتهما وزواجهما السري من الصور، وبعث الصور بأخيه واتصل به وهدده حتى أغلق "هشام" الهاتف في وجه، وذلك جمال والده "حمادة هلال" وأخبرها بكل ما رآه.