شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "هوجان" بطولة الفنان محمد إمام، أحداثا مثيرة، حيث كانت بدايتها تعرف "بهلول" على من يقف وراء محاولة قتله.

وتفاجأ هوجان بافتعال "لطفي الحراق"، مشاجرة معه لسرقة حلق والدته أثناء سيرهما في الشارع ليتجمع المارة لضرب محمد إمام، ليأتى "حورس" ويسرق الأهالى الذين تجمعوا مستغلا انشغالهم فى ضرب هوجان، وذلك عقب محاولات فاشلة لإقناع هوجان ببيع كليته للحصول على أموال.

وأبلغت الحاجة "كوثر" إنعام سالوسة، "وردة" التى يبحث عنها "هوجان"، بحضوره إلى منزلها فى محاولة للبحث عنها، إلا أن وردة فاجأتها بوجود علاقة عاطفية تربطها بهوجان وترغب فى الزواج منه، مطالبة بإبلاغها فور حضوره.

وفى مفاجأة أخرى، استدعت الحاجة كوثر "لطفي الحراق"، لمعرفة سبب بحث "هوجان" عن "وردة" والذى أبلغها بأن وردة لديها الكثير من المال بعد القبض على "بهلول" زوجها تاجر الآثار.

وفور خروج "بهلول" من السجن، اكتشف سرقة وردة للآثار التى قام بدفنها بإحدى الأراضي، ليتوعد بالانتقام منها ودفنها فى نفس المكان، وتوجه إلى الحاجة كوثر لمعرفة مكان وردة، إلا أنه بتطور المناقشة بينهما قتلها.

وفور خروجه دخل "هوجان" وبحوزته الكباب الذى طلبته منه، ليتفاجأ بجريمة القتل، فيما حضرت وردة واعتقدت أن هوجان هو من يقف وراء قتلها، ما دفعه للهرب.

مسلسل "هوجان" من بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.