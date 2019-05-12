بالصور| محمود العسيلي يتألق في خيمة "ليالي ميراج" بحضور نجوم الفن

أحيا النجم محمود العسيلي، واحدة من أضخم السهرات الرمضانية بالقاهرة الجديدة داخل خيمة "ليالي ميراج"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وذلك بفندق "jw ماريوت".

حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، التي تألق بها طوال مشواره الفني، والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين منها "فوقي، خاينة، يا ناس، طبلة، بعدتي ومبعدتيش، أنا مش مضمون، حتة تانية، حلم بعيد، تقدر، وتررم"، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجميع.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن تامر الصراف وحرمه رانيا فريد شوقي ودينا وهالة صدقي وريم البارودي ولقاء سويدان وشاهيناز وياسر أبوالمجد وأميرة فتحي وصفاء جلال ومنال سلامة ودنيا عبد العزيز وياسر أبو المجد ومحمود فارس، وغيرهم من مشاهير المجتمع.