"هوجان" في الحلقة السادسة.. إخلاء سبيل وهروب

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "هوجان" الذي يقوم ببطولته محمد عادل إمام عدة أحداث بعد قتل بهلول للحاجة "كوثر" عقب تهديدها بالسلاح لتخبره عن عنوان وردة.

وفور هروب بهلول دخل "هوجان" وفوجئ بمقتل كوثر، لتدخل بعده وردة وتشاهد هروب هوجان وألقت الشرطة القبض على وردة وأحالتها للقسم.

بعدها وصل هوجان إلى "نوجة" بائعة المناديل مصابا فى كتفه بطلق نارى، بعد مطاردة شخص ما له، ثم سقط على الأرض وحملته نوجة وأحضرت أحد الأشخاص وتمكن من استخراج الطلقة من كتفه.

وأخلت النيابة سبيل وردة بضمان محل إقامتها بعد شهادة "منفاخ" فى صالحها ومساومته لها بالحصول على 90 ألف جنيه مقابل شهادته أمام النيابة، وتخرج وردة من السجن.

مسلسل "هوجان" من بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.