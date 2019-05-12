بعد إعدام 7 باكستانيين.. المؤبد لأجنبي حاول تهريب الكوكايين لمصر

بعد 70 يومًا من إصدار محكمة جنايات البحر الأحمر، حكمًا بإعدام 7 باكستانيين بتهمة جلب طن و300 كيلو هيروين على مركب إيرانية، أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، السبت، بالسجن المؤبد لمتهم يحمل جنسية دولة "بيرو"، وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بجلب مخدر الكوكايين بغرض ترويجه داخل البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهم بجلب مخدر "الكوكايين" لمصر عبر مطار القاهرة، بقصد ترويجها للداخل، وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات الجمركية على ركاب الطائرة والخطوط الهولندية، تقدم المتهم القادم من أمستردام لإنهاء إجراءات وصوله دافعا أمامه عربة عليها حقيبتين أحدهما متوسطة الحجم والأخرى صغيرة الحجم وحقيبة يد وجيتار محاولا تمرير كميات من مخدر "الكوكايين" تزن كيلو ونصف جرام، وتم ضبطه وإحالته للجنايات.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني بتاريخ 4 أبريل الماضي، من ضبط تشكيل عصابي يضم 7 متهمين أجانب من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم تهريب طنين من الهيروين ومخدر الأيس، إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر والتي ترفع علم إحدة الدول الأجنبية وجرى إحالتهم للنيابة العامة تمهيدًا لمحاكمتهم.