قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قرر إعادة الانتخابات المحلية بالعاصمة "إسطنبول" ليطيح بحاكمها بعدما فضح أبناء أردوغان.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، حاكم اسطنبول، أكرم أوغلو، قد فتح ملف يخص تمويل منظمات المجتمع المدني بإسطنبول، والتي يتواجد بها أبناء أردوغان، منهم "بلال" والذي يقود "جمعية الشباب التركي" وحصلت على رشوة بقيمة 13 مليون دولار.

وأكد مقدم البرنامج أن نجله أردوغان وتدعى "إسراء" ترأس "جمعية الشابات والتربية" واختلست هي الأخرى 9 ملايين دولار كرشوة من المنظمات، وكذا "جمعية الفريق التكنولوجي" والتي يرأسها زوج ابنته حصلت على 7 ملايين دولار، حتى قام أردوغان بالإطاحة به لعدم افتضاح أمره، وهو تقرير خاص بصحيفة "نيويورك تايمز".