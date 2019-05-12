دوللي شاهين تقع ضحية لمقلب "هاني في الأدغال"

وقعت الفنانة دوللي شاهين ضحية، لمقلب الفنان هاني رمزي، بعد استضافتها بحلقة برنامج "هاني في الألغام"، المذاع عبر فضائية "الحياة".

وغنت الفنانة دوللي شاهين، خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي قبل بداية "المقلب"، "يا حبيبتي يا مصر"، مؤكدة أنها لا تحب الرمال مطلقًا.

ولم تتمالك دولي شاهين نفسها وصرخت بسبب قيام سائق السيارة بالصعود أعلى تل رملي، وطالبت "بسيوني" بتوجيه قائد السيارة بتهدئة السرعة.

تدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين، وأثناء السفاري تنفجر سيارة ويذهب سائقها ليرى الانفجار ويتعرض لانفجار وهمي، بسبب وجود الألغام، ويظل مخرج البرنامج الذي يؤدي دوره هاني رمزي، عبر برنامج صوتي يستفز الضيف.