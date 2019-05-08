أطلق الفنان هاني رمزي، مبادرة تحت عنوان "قدرة فول"، وذلك لتقديم وجبات سحور بالمجان أمام منزله.

المبادرة التي أطلقها هاني، أشرك فيها جيرانه وقاموا جميعًا بتجهيز "قدرة فول" بعد أن قام بالترتيب لها من خلال جروب "واتساب" مع جيرانه وأصدقائه.

وأعلن عن ذلك رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "رمضان الخير"، باذاعة "نجوم إف إم"، مؤكدًا أن شهر رمضان الكريم يدعو للتكاتف والمشاركة في عمل الخير، وأن المبادرة هدفها فعل الخير على مدار العام، مثل كرتونة رمضان ومساعدة المشردين في الشوارع، وطالب المصريين بالمداومة على أعمال البر طوال العام وليس رمضان فقط.