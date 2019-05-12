إطلاق الموسم الجديد لـ "MediaSet الإيطالية" عن أسرار الحضارة المصرية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مساء الأحد، مؤتمرًا للإعلان عن إطلاق الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنواتMediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامي في ايطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، بحضور العديد من وسائل الإعلام الإيطالية والمصرية.

وتذاع هذه الحلقات في برنامج Freedom Oltre Il Confine ويقدمه المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو Roberto Giacobbo أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا.

حضر الفعالية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وخالد أبو بكر رئيس المجلس الأعمال المصري الإيطالي.

رانيا المشاط: السياحة المصرية تشهد أسبوعا هاما في الترويج والتنشيط

كما حضر مقدم البرنامج المذيع روبرتو جاكوبو، وفريق العمل، وچورچيو ريستيللي Giorgio Restelli مدير الإنتاج الفني بمجموعة قنوات Mediaset الإيطالية، وسبستيانو لومباردي Sebastian Lombardi مدير القناة الرابعة الإيطالية Rete 4.

وشارك وفد من ممثلي أشهر الصحف الايطالية اليومية الأكثر مبيعا في ايطاليا وهي Corriere della sera – Repubblica – Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo " ، ووكالة الأنباء الإيطالية الأولي ANSA ، والمجلة الأسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni، والذين تستضيفهم الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في مصر خلال الفترة من 10 مايو إلى 13 مايو الجاري في زيارة تعريفية تتضمن منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف المصري بالتحرير وشارع المعز وخان الخليلي.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الأسبوع هاما في الترويج والتنشيط للسياحة المصرية، وقد بدأ بالإعلان عن الشراكة مع شبكات CNN العالمية، واليوم يتم الإعلان عن التعاون مع مجموعة قنوات mediaset الإيطالية، مؤكدة أهمية إقامة شراكات متعددة للوصول إلى كل الأسواق السياحية المختلفة.

كما أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من البرنامج والذي أذيع عن الحضارة المصرية القديمة في إيطاليا في الفترة من 28 ديسمبر 2018 إلى 14 فبراير 2019، حيث حازت الحلقات التي أذيعت، وعددها 12، على أعلى نسب مشاهدة بين قنوات التلفزيون الرسمي الإيطاليRAI / MEDIASET وكان متوسط مشاهدة الحلقات يتراوح بين مليون ونصف إلى خمسة ملايين مشاهدة للحلقة الواحدة، وفقا لما أعلنته القناة الإيطالية.

وزيرة السياحة تؤكد أهمية إقامة شراكات متعددة

وقالت الوزيرة، إنه نظرا لهذا النجاح اتفق على تسجيل سلسلة أخرى من الحلقات عن مصر تتضمن أكثر من 13 حلقة جديدة تم تصويرها في أسوان وأبو سمبل وأبيدوس بسوهاج والأقصر والجيزة وسقارة خلال الفترة من 2 إلى 18 أبريل الماضي.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الدعاية والترويج لمصر في إيطاليا التي تعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة من هناك، بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي تتميز به مصر.

وأكدت على عظمة وثراء الحضارة المصرية القديمة التي مازالت تبهر العالم، وعلى الآثار المصرية التي ستظل تحكي لنا عن عظمة وعبقرية الإنسان المصري القديم.

وأوضحت أن آليات الترويج الحديثة تعتمد الآن على الحكاية والمكان والناس، وليس الصورة فقط؛ مشيرة إلى أن السائح يبحث الآن على معايشة تجربة جديدة.

ووجهت الوزيرة الشكر لوزارة الآثار، للتعاون المستمر والدعم الذي تقدمه للمساهمة في النهوض بقطاع السياحة، كما تقدمت بالشكر للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لما تقوم به من على جهودها للترويج لمصر بشكل مختلف.

وأشارت إلى مشاركتها في تسجيل لقاء بهذا البرنامج من المتحف المصري الكبير في إطار الترويج لافتتاح المتحف GEM2020والذي يعتبر أحد أهم المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر.

وتقدمت بالشكر للدكتور زاهي حواس، لما يبذله من جهود لإعلاء صورة مصر، حيث يعتبر أيقونة مصرية أمام العالم.

وخلال كلمته أشاد الدكتور زاهي حواس، بتعاون وزارة السياحة مع مجموعة قنوات Mediaset الإيطالية، ومع المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو، للترويج للسياحة للمصرية في إيطاليا، وبالنجاح الكبير الذي حققته حلقات البرنامج عند إذاعتها في ايطاليا، قائلا إن هذا التعاون سيساهم في عودة السياحة الايطالية إلى مصر.

كما أشاد باتفاقية التعاون التي أطلقتها وزارة السياحة منذ ثلاثة أيام مع شبكة CNN العالمية للترويج للسياحة المصرية.

ومن جانبه، أكد المذيع روبرتو جاكوبو، على النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى للبرنامج عن مصر، وقدم فيديو تعريفي عن البرنامج وما قام بتصويره في الدول المختلفة، وعرض فيلما يقدم نبذة عما سيتضمنه الموسم الجديد من حلقات البرنامج عن مصر.

كما عرض جزءا من الحلقة التي أذيعت في الموسم الأول للبرنامج والتي تم تصويرها من المتحف المصري الكبير، واستضاف خلالها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ولاقت نجاحا كبيرا، حيث حازت على 2 مليون مشاهدة، مقدما الشكر لوزيرة السياحة على الدعم الذي قدمته الوزارة للبرنامج أثناء تصويره الحلقات في مصر.

وأوضح أنه نظرا لتزايد رغبة المشاهد الإيطالي في التعرف على أسرار جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، خصص البرنامج فقرات جديدة عن مصر باسم "تصاريح خاصة"، حيث تم التصوير في أماكن أثرية لا يعرفها السائح مثل: الأوزيريون بمعبد ابيدوس، وبئر أوزوريس بمنطقة الأهرام، كما نزل البرنامج داخل مقبرة اكتشفت حديثا في ذراع أبو النجا بالأقصر، ودخل لمقبرة مرضعة توت عنخ آمون بسقارة، ومقبرة السفير الذي كتب بنود اتفاقية السلام مع الحيثيين في عهد رمسيس الثاني، لافتًا إلى أن كل ذلك سيذاع حصريا ولأول مرة علي التلفزيون الإيطالي.

ومن ناحيته، قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إن مثل تلك الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من خلال استضافة وفود القنوات التلفزيونية تساهم في الترويج لمصر وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت استضافت مقدم وفريق عمل هذا البرنامج في سبتمبر الماضي لتصوير ثماني حلقات جديدة عن أسرار الحضارة الفرعونية العريقة، وبعد نجاح الموسم الأول قامت الهيئة باستضافتهم مرة أخرى في أبريل الماضي لتصوير الموسم الجديد.

وأشاد المهندس أحمد يوسف، بجهود فريق البرنامج التلفزيوني الإيطالي، في إبراز معالم مصر السياحية والأثرية، موضحًا أنه من المقرر إذاعة مؤتمر اليوم في نشرات الأخبار بقنوات المجموعة التلفزيونية MediaSetوهي قنواتItalia 1 – Rete 4 – Canale 5.

ومن جانبه، قال عماد فتحي المستشار السياحي السابق في إيطاليا، إن برنامج Freedom oltre il confine هو الأشهر في إيطاليا، وأن مجموعة ميديا سيت الإيطالية، هي أكبر مجموعة بث إعلامي في إيطاليا، أنشئت في سنة 1987وأسسها رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني.

وأضاف أن مقدم البرنامج روبرتو جاكوبو RobertoGiacobbo أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا في إيطاليا، ويعتبر أحد أعمدة التليفزيون الإيطالي، وسبق وأن حصل كتابه عن الملكة حتشبسوت La Donna Faraona على جائزة الأكثر مبيعا في إيطاليا.

وأوضح أن حلقات البرنامج في موسمه الأول، تناولت آخر الاكتشافات الأثرية بمصر مثل مقبرة ميحو بسقارة، وترميم مركب خوفو الثانية، وتم إذاعة حلقة خاصة عن مسار العائلة المقدسة بمصر بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس.

وتابع أنه تمت إذاعة حلقة عن أسرار الأهرامات الثلاثة وكان ضيفها الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، بالإضافة إلى حلقة معركة قادش أول اتفاقية سلام في تاريخ البشرية، وختام الحلقات في 14 فبراير الماضي بمناسبة عيد الحب، بحلقة خاصة عن الملكة نفرتاري وقصة تفضيل الملك رمسيس الثاني لها من بين زوجاته وبناؤه لها معبدا بأبو سمبل ومقبرة خاصة تعد من أجمل المقابر الفرعونية على الإطلاق بوادي الملكات.

وأشار إلى أنه نتيجة للنجاح الكبير لحلقات الموسم الأول قامت قناة Focus الإيطالية المتخصصة في الاكتشافات العلمية والأثرية بإعادة إذاعة الحلقات مرة أخرى.