حريق يلتهم محتويات منزل ريفي بمركز الداخلة في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدينة والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، على حريق في منزل ريفي بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، دون إصابة بشرية.

وتلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد إخماد حريق بمنزل بلدي بمركز الداخلة.

وتبين نشوب حريق بغرفة نوم بمنزل ريفي مبني من الطوب اللبن على مساحة 100 متر مربع، مكون من طابق واحد، بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، وأسفر عن تفحم أثاثات خشبية ومحتويات غرفة النوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وكشف محضر الواقعة، أن سبب الحريق، ماس كهربي، وهو ما أيدته أقوال مالك المنزل في المحضر، رقم 3 أحول نقطة غرب الموهوب بمركز الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.