بالفيديو|وفاء عامر تتحدث عن محاولة ريم البارودي الانتحار بسبب أحمد سعد

كشفت الفنانة وفاء عامر، حقيقة محاولة زميلتها الفنانة ريم البارودي، الانتحار بعد أن طلقها الفنان أحمد سعد.

وزعم الشخص الذي يحمل اسم برنامج "شيخ الحارة"، أن وفاء كانت رفقة ريم في المستشفى بعد محاولتها الانتحار، عقب زواج أحمد سعد من سمية الخشاب، لترد عليه وفاء بـ"أنت قليل الأدب".

وقالت وفاء عامر، إنها لا تعرف أن ريم كانت قد أقدمت على الانتحار أم لا ولكنها زارتها في المستشفى، بعد أن انفصلت عن الشخص الذي كانت تحبه.

وأضافت أنها ذهبت لافتتاح فيلم أحمد سعد "على وضعك" بصحبة ريم، وخرجنا بعدها أنا وأحمد سعد وريم البارودي في أحد أماكن التجمع الخامس بهدف الإصلاح بين سعد وريم، وتفاجأت بزواج أحمد سعد من سمية الخشاب.