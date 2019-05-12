تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 12 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 على المديريات والإدارات التعليمية.

النطق بالحكم في قضية أحداث "كنيسة مارمينا بحلوان"

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية أحداث "كنيسة مارمينا بحلوان" بعد أن أحالت أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتى، كان النائب العام أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "ثأر أوسيم"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم كانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا ضد 12 متهمًا، في قضية ثأر أوسيم، والتي أدانتهم بقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود خصومة ثأرية بينهم.

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة وعلى مدار ثلاثة أيام لنظر تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين.

اجتماع تنسيقي عربي للتحضير لمنتدى التعاون العربي – الصيني

اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للدورة رقم 16 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي – الصيني.

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه.

ندوة "الترجمة الفورية بين الماضي والحاضر والمستقبل"

تعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "الترجمة الفورية بين الماضي والحاضر والمستقبل"، وتأتي الندوة رعاية تحت رعاية الدكتورة منى فؤاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة سلوى رشاد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحا بقاعة مجلس الكلية.

ندوة حول دور الجامعة في دعم المشروعات البحثية والابتكار

تنظم كلية التربية النوعية جامعة المنوفية ندوة حول دور الجامعة في دعم المشروعات البحثية والابتكار لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الثانية ظهرًا بمكتبة الكلية.

مديرية الصحة بالدقهلية تحتفل بتفوقها في مبادرة 100 مليون صحة

تحتفل مديرية الصحة بالدقهلية بحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة 100 مليون صحة وذلك في الثانية عشر ظهرا بقاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام المحافظة.

مباراة "الزمالك والداخلية" في الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الداخلية والزمالك في الأسبوع الـ 32 من مباريات الدوري العام الممتاز وذلك في العاشرة مساء.

الدوري الإنجليزي يبحث عن بطل الموسم لفض الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي

يسدل، اليوم الأحد، الستار على بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2018-2019، بإقامة الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة، حيث تنطلق 10 مواجهات كلها فى غاية الإثارة والندية لتحديد البطل وباقى المراكز، وتبدأ فى توقيت واحد هو الرابعة عصراً.