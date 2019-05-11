قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الرسمي لها، خدمة لطلاب الثانوية العامة يتمكنوا من خلالها من معرفة أرقام الجلوس، للعام الدراسي الجاري.

ومن خلال تلك الخدمة، يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2019، من هنـــــــــــا.

ويبدأ الطالب بإدخال الكود الخاص به (الذي تسلمه من المدرسة) فيظهر له رقم الجلوس، ومقر اللجنة.

ويبدأ امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، اعتبارا من يوم السبت 8 يونيو، ويستمر حتى الأربعاء 3 يوليو.

يذكر أن أرقام الجلوس سيتم توزيعها غدًا الأحد على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.