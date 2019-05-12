تستعرض "الوطن" لقرائها سعر الريال السعودي خلال تعاملات، اليوم الأحد، في عدد من البنوك أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.54 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.55 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.54 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.54 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.54 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.