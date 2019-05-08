تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 مايو الحالي، في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك المركزي وبنك مصر وبنك عودة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي HSBC

سجل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 4.57 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.55 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 4.54 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.55 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.56 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.