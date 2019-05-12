السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق ١٢ مايو ٢٠١٩ على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .