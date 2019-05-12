كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن أن تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر سيكونان خلال 30 شهرا من تاريخ إبرام التعاقد مع الشركة العالمية التي ستنفذهما، مشيرا إلى أن هناك منافسة بين الشركة الكندية العالمية والشركة الصينية العالمية لتنفيذ المشروعين، وأنه جرى طرح المناقصة المحدودة، وأن أعمال تقييم العروض الفنية والمالية المتقدمة لهذه المناقصة انتهت إلى حصول عرض شركة "بومبارديية الكندية" على أعلى تقييم حتى الآن.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن اللجنة العليا المشكلة من وزارتي النقل والإسكان للإشراف على تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، سيعتمدان نتائج التقييم الفني والمالي رسميا، وإعلان الشركة العالمية المنفذة للمشروعين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة على تنفيذ كل المشروعات الحديثة الخاصة بالمونوريل والقطار المكهرب؛ لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف المصدر، أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يشمل 22 محطة على طول 52 كيلومتر، هي "الاستاد، هشام بركات، نورى خطاب، الحي السابع، ذاكر حسين، المنطقة الحرة، المشير طنطاوي، كايرو فيستيفال، الشويفات، المستشفى الجوي، حي النرجس، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، إعمار، ميدان النافورة، البروة، الدائري الأوسطي، محمد بن زايد، الدائري الإقليمي، فندق الماسة، حي الوزارات، العاصمة الإدارية".

ويشمل مونوريل 6 أكتوبر 10 محطات على طول 35 كيلومترا من 6 أكتوبر، والشيخ زايد بالقاهرة عبر محور 26 يوليو، رابطًا مع الخط الثالث للمترو في محطة بولاق الدكرور بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث الجاري تنفيذها، وهي: "المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، جامع الحصري، محطة أكتوبر، ميدان جهينة، محطة زايد، هايبر، محطة طريق إسكندرية الصحراوي، المنصورية، محطة الطريق الدائري، جامعة الدول العربية".