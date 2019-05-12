أوعز زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو لمندوبه إلى واشنطن بإقامة اتصالات فورا مع العسكريين الأمريكيين، وأكد جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في ختام مظاهرة نظمت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أمس السبت، أنه خول مبعوثه لدى واشنطن كارلوس فيتشيو لقاء القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي وقائدها الأميرال كريج فالر وإقامة علاقات مباشرة معه لـ"تنسيق محتمل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكرر زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم أمريكيا التصريحات المتكررة على لسان الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، كما قال جوايدو إن الصين تعهدت له بالانضمام لـ"مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا" التي تضم دولا أوروبية وأمريكية لاتينية للتفاوض على حل الأزمة.

وجاء هذا الإعلان الذي يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في البلاد أواخر أبريل الماضي، إذ عجزت المعارضة عن كسب دعم العسكريين.

وقبل أيام، اعتقلت قوات الأمن التابعة للحكومة الفنزويلية نائب غوايدو في الجمعية الوطنية إدجار زامبرانو، وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن قائد القيادة الجنوبية نيته لقاء غوايدو لبحث "الدور المستقبلي للقوات المسلحة الفنزويلية".

وتشهد فنزويلا في الأشهر الماضية أزمة دستورية عميقة، على خلفية إعلان جوايدو نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن نيكولاس مادورو، ويحظى جوايدو بدعم الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، فيما تؤيد روسيا والصين وإيران وكوبا حكومة مادورو.