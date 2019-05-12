أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، عن بدء فعاليات "حملة 100 مليون صحة" بالموانئ والمطارات بالمحافظة للمصريين القادمين من الخارج.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي لاستكمال مبادرة مليون صحة للمسح الطبى الشامل، لجميع المصريين المقيمين بالخارج عند وصولهم البلاد، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأكد مرعي، على أهمية المسح الطبي الشامل لفيروس "سى"، والكشف عن الأمراض "غير السارية" للمصريين المقيمين في الخارج، عند وصولهم البلاد عبر المطارات والمواني، وذلك عن طريق فرق ثابتة بالحجر الصحي، بميناء الغردقة البحري وميناء سفاجا البحري ومطار الغردقة الدولي ومطار مرسى علم الدولي.